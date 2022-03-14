Переговоры Украины и РФ поставлены на техническую паузу – Подоляк

Делегации проведут "дополнительную работу в рабочих подгруппах"

Михаил Подоляк отчитался о ходе переговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

В переговорах Украины и России о прекращении боевых действий взята техническая пауза до завтра.

Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются..." – сообщил Подоляк.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Подоляк назвал условия Украины на переговорах

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного вывода войск.

"У нас все по плану, в отличие от Российской Федерации. Мы работаем, мы защищаем страну... Наши позиции неизменны – мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, каких-либо политических урегулированиях", – сказал Подоляк.

По его словам, разговор с Россией будет тяжелым.