Перемовини України і РФ поставлені на технічну паузу – Подоляк

Делегації проведуть "додаткову роботу в робочих підгрупах"

Михайло Подоляк відзвітував про переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

У перемовинах України та Росії щодо припинення бойових дій взято технічну паузу до завтра.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Подоляк назвав умови України на переговорах

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна чекає від Росії припинення вогню і негайного виведення військ.

"У нас все за планом, на відміну від Російської Федерації. Ми працюємо, ми захищаємо країну... Наші позиції незмінні – мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, якісь політичні врегулювання", – сказав Подоляк.

За його словами, розмова з Росією буде важкою.