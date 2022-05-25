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Перешел на сторону добра. Бойцы ВСУ показали тяжелый трофей

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 мая, 15:57
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После ремонта танк оккупантов будет бить бывших хозяев
ВСУ захватили технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ захватили технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российскими оккупантами и ликвидируют их технику. В этот раз бойцы Закарпатской бригады захватили трофейный танк РФ. После ремонта он будет уничтожать противников.

Об этом сообщили в 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

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"128 отдельная горно-штурмовая бригада демилитаризирует боевые подразделения российской армии – бойцы одного из штурмовых батальонов взяли трофейный танк. После ремонта танк будет бить бывших хозяев", – написали в бригаде.

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Трофейный танк

ВСУ уничтожили кучу российской техники за сутки

Российские оккупанты вдоль всей линии обороны продолжают применять боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Об этом сообщает группировка объединенных сил.

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Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 16 атак врага. Еще на одной локации сейчас продолжаются бои с оккупантом.

Украинские защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 8 танков;
  • 22 единицы боевой бронированной техники;
  • 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".

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Непокоренные
Полковник Роман Качур - командир 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь". Под его руководством батарея реактивной артиллерии два года подряд становилась лучшей в соревновании артподразделений ВСУ. Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сослуживцы называют его "артиллеристом от Бога".
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