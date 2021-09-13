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Первый в нашем научном флоте: Бельгия передала Украине исследовательское судно

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Юрий Гула Юрий Гула корреспондент
13 сентября, 18:30
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Судно "Бельгика" отправляется в Одессу, где возобновит наши исследования Черного моря
«Бельгика» прибудет в Одессу примерно через месяц / Коллаж "Сегодня"
«Бельгика» прибудет в Одессу примерно через месяц / Коллаж "Сегодня"

13 сентября Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica). Ранее оно входило в морскую группировку королевских вооруженных сил Бельгии, а сейчас готовится отбыть в Одессу, где и будет базироваться.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Сегодня" Юрий Гула.

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"Бельгика" передана Украине в отличном рабочем состоянии безвозмездно на баланс Украинского научно-исследовательского института экологии моря. Последние 12 лет Украина не имела никакого научно-исследовательского судна, а с получением такого подарка сможет возобновить исследования Черного моря.

Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica)
Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica)
Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica)
Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica)
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Судно способно проводить забор проб донных отложений, проводить их анализ на содержание различных типов органических загрязнителей, присутствие микропластика и так далее.

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Помимо геологической разведки морского дна команда судна будет заниматься научным мониторингом рыбных запасов, фундаментальными научными исследованиями в открытом море.

Что известно о подарке

  1. Судно RV Belgica было построено в 1984 году;
  2. Порт приписки раньше был Зебрюгге;
  3. Длина судна — 51,12 м, ширина — десять метров, осадка 4,6 м, водоизмещение 1200 тонн;
  4. Приводится в движение дизельным двигателем ABC 6M DZC1000-150 мощностью 1570 лошадиных сил (1170 кВт). Имеет электродвигатель;
  5. Дальность плавания — 20 тысяч морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч);
  6. Максимальная скорость — 13,5 узлов (25 км/ч);
  7. На борту установлено два мощных гидролокатора Kongsberg EM 1002 и EM 3002;
  8. Есть пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая);
  9. Экипаж — 15 человек, научный персонал — 16 человек;
  10. Девиз судна — Pro scientia et mare ("Наука и море");
  11. Крестная мать "Бельгики" — королева-консорт Бельгии Фабиола де Мора-и-Арагон.

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