Плановые операции отменили в больницах по всей стране. Что делать?

Объясняем, зачем отменили плановые операции и для кого есть исключения

С 9 ноября все регионы Украины попали в оранжевую или красную зону. Это означает, что больницы прекратили делать плановые операции, а будут принимать, в основном, ургентных больных.

Плановые операции отменили во всех больницах?

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Да, вся территория Украины попала под ограничения оранжевой зоны. Во всех государственных и коммунальных больницах не проводят плановых операций. Этот пункт не распространяется на частные больницы. Некоторые из них даже подняли цены на свои услуги, ожидаю, что к ним пойдет больше клиентов.

Под запрет подпадают все операции? Есть какие-то исключения?

Ургентные, то есть, неотложные операции остаются. Больницы не будут проводить те операции, отмена которых не угрожает жизни и здоровью.

В запрете есть исключения:

медицинская помощь при осложненном течении беременности и родов;

Реклама медпомощь беременным, роженицам, новорожденным;

медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями;

паллиативная медпомощь в стационарных условиях;

плановая медпомощь медучреждениями национального уровня, которые оказывают высоко специализированную помощь; В тренде Закроют почти все: как будет работать жесткий карантин на выходных

неотложные и срочные меры по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья человека.

Удаление аппендикса попадает под запрет?

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Нет. Удаление аппендикса – это неотложная помощь. Но например, аборт не по медицинским показаниям подпадает под плановую операцию.

Как долго будет действовать запрет?

Пока Кабинет министров не примет другое решение. Дело в том, что правительство отменило адаптивный карантин, когда ограничения вводились или снимались в зависимости от уровня заболеваемости в отдельных регионах. Теперь адаптивный карантин отменили и для всех областей действуют одинаковые ограничения.

Отмена плановых операций может навредить?

Если плановая операция назначена на сегодня, то ничего с больным не будет, если его прооперировать через неделю. Если, конечно, при этом не наступит каких-то осложнений. Осложнения могут возникнуть. В каком плане? Грыжа может ущемиться, язва – закровоточить или прорваться. Без наступления осложнений отмена плановой операции ничем больному не грозит.

А что, если без операции может быть осложнение?

Лечащий врач определяет, на сколько большие риски для здоровья, если отложить госпитализацию или операцию. Он же и выдает направление на операцию. Если операция необходима, потому что ее отмена угрожает здоровью, то ее проведут. Более того, в постановлении Кабмина сказано, что остаются операции в случаях, если отсрочка этого лечения может ухудшить их прогноз.

Зачем вообще отменили плановые операции? Они как-то влияют на борьбу с коронавирусом?

Да. Отмена плановых операций нужна, чтобы перекинуть врачей и медсестер для помощи пациентам, которые заболели COVID-19. Можно закупить больше лекарств, медоборудования, поставить в больницах больше коек, но увеличить число врачей для борьбы с ковид можно только таким способом. К слову, в восьми областях заняты более 70% мест для больных COVID-19.На отмену плановых операций пошли и другие страны Европы, в том числе Великобритания, Италия, Польша.

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Помимо отмены плановых операций, правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Это значит, что украинцев ждут новые жесткие ограничения. По субботам и воскресеньям полноценно будет работать только критическая инфраструктура.

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