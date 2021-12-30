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Платье помощницы экс-замминистра Гарбарука продали на аукционе: кому и за сколько

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 15:17
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Ставки делали в комментариях под постом организатора. Требовалось указать сумму и на что человек готов направить деньги
Скандальное платье продали
Скандальное платье продали / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальное платье Кристины Тишкун, помощницы экс-замминистра образования Игоря Гарбарука, выставили на благотворительный аукцион.

Об этом сообщил ведущий телеканала "НАШ" Артем Никифоров в Facebook.

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"Лот – платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам, по моей просьбе, это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", – отметил Никифоров.

Победителя конкурса объявили в прямом эфире телеканала.

Кто стал победителем

Победителем стал адвокат Евгений Лосовский, указавший сумму $1 тыс. (27 224 тыс. грн). Он планирует направить эти средства в Херсонскую клиническую больницу имени Евгения Карабелеша.

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Ведущий Никифоров заявил, что от себя прибавляет 10 тыс. грн.

"Дело в том, что в этом году бригада врачей упомянутой больницы спасла мою бабушку, которой 80 лет и она пережила ковид", - говорится в сообщении.

Скандальное платье

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