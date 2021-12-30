Сукню помічниці ексзаступника міністра Гарбарука продали на аукціоні: кому і за скільки

Ставки робили у коментарях під посадою організатора. Потрібно вказати суму і на що людина готова направити кошти

Скандальну сукню продали / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна сукня Христини Тишкун, помічниці ексзаступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, була виставлена на благодійному аукціоні.

Про це повідомив ведучий телеканалу "НАШ" Артем Нікіфорову Facebook.

Реклама

"Лот – сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою "надто відверту" сукню. Христина передала нам, на моє прохання, цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон",– зазначив Нікіфоров.

Переможця конкурсу оголосили у прямому ефірі телеканалу.

Хто став переможцем

Переможцем став адвокат Євген Лосовський, який вказав суму $1 тис. (27 224 тис. грн). Він планує направити ці кошти Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша.

Реклама

Ведучий Нікіфоров заявив, що від себе додає 10 тис. грн.

"Справа в тому, що цього року бригада лікарів згаданої лікарні врятувала мою бабусю, якій 80 років і вона пережила ковід", – йдеться у повідомленні.

Скандальна сукня

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та його помічниця Христина Тишкун відвідали Львів та оглянули, як працюють навчально-практичні центри, а також побували на форумі з енергоефективності.

Тишкун з'явилася на офіційній зустрічі в чорній сукні з наполовину оголеними грудьми без бюстгальтера, що викликало хвилю критики у соціальних мережах. Вона сама виклала фотографію у своєму Instagram- акаунті, проте після цього закрила до нього доступ.

Раніше ми писали: