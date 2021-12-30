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СЬОГОДНІ Новини України

Сукню помічниці ексзаступника міністра Гарбарука продали на аукціоні: кому і за скільки

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 15:17
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Ставки робили у коментарях під посадою організатора. Потрібно вказати суму і на що людина готова направити кошти
Скандальну сукню продали
Скандальну сукню продали / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна сукня Христини Тишкун, помічниці ексзаступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, була виставлена на благодійному аукціоні.

Про це повідомив ведучий телеканалу "НАШ" Артем Нікіфорову Facebook.

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"Лот – сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою "надто відверту" сукню. Христина передала нам, на моє прохання, цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон",– зазначив Нікіфоров.

Переможця конкурсу оголосили у прямому ефірі телеканалу.

Хто став переможцем

Переможцем став адвокат Євген Лосовський, який вказав суму $1 тис. (27 224 тис. грн). Він планує направити ці кошти Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша.

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Ведучий Нікіфоров заявив, що від себе додає 10 тис. грн.

"Справа в тому, що цього року бригада лікарів згаданої лікарні врятувала мою бабусю, якій 80 років і вона пережила ковід", – йдеться у повідомленні.

Скандальна сукня

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