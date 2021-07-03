Победа сборной Швейцарии над Испанией в 1/4 финала и смерть украинца после вакцины Pfizer – главные новости за ночь

Мы собрали самые главные и важные события ночи, которые вы могли пропустить

Испания переиграла Швейцарию, а украинец умер спустя несколько часов после вакцинации. Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости ночи, которые вы могли пропустить, пока спали.

Испания переиграла Швейцарию в 1/4 финала Евро-2020

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Сборная Испании победила по пенальти команду Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Голы в основное время забили: Денис Закария (8, автогол) – Джердан Шакири (68).

До перерыва мяч четыре раз влетал в сетку, но один раз судьи гол "Скуадры адзурры" не засчитали. Когда на 31-й минуте полузащитник Интера Николо Барелла развернулся в штрафной и пробил под штангу, Тибо Куртуа не смог выручить. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье из Наполи эффектно удвоил преимущество команды Роберто Манчини. Однако бельгийцы успели отыграть один мяч в добавленное время – 1:2.

Лукашенко "нашел" оправдание закрытию границ с Украиной

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что есть некие "спящие" террористические ячейки, которые якобы нужны для насильственной смены власти в день икс.

Также он рассказал и о некой "попытке убить белорусского журналиста Григория Азаренка привезенным из Украины оружием" – так он объяснил свое поручение перекрыть границы Беларуси с Украиной (якобы из-за потока оружия из Украины).

Мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer

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В Винницкой области мужчина умер через несколько часов после того, как получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Прививку 47-летнему мужчине сделали в 13:45. После этого в течение часа с пациентом все было хорошо. Жалобы появились в 17:00 – на тошноту и потерю сознания. Скорая не смогла помочь – в 18:02 констатировали смерть мужчины.

В Мексиканском заливе произошел масштабный подводный пожар

В Мексиканском заливе (у побережья Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече) произошел сильный пожар на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex. Огонь, который горел под водой, пытались потушить с кораблей. Предварительно установлено, что произошла утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м.

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!