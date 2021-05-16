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Почти миллион прививок. Степанов рассказал о темпах вакцинации в Украине

16 мая, 09:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр сообщил, что в настоящий момент 939 238 человек в Украине получили прививку от COVID-19

В Украине продолжается вакцинация населения

В Украине продолжается вакцинация населения / Фото: Flickr

В Украине за прошедшие сутки, 15 мая, прививку от коронавируса получили 6164 человека.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"939 238 человек привито с начала прививочной кампании", – написал он.

Министр опубликовал следующие данные о вакцинации:

  • 1 дозу вакцины получили 939 236 человек;
  • завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Данные о количестве инфицированных и темпах вакцинации. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Количество прививок, сделанных 15 мая, в регионах:

  • Киев – 336 прививок;
  • Винницкая область – 238 прививок;
  • Волынская область – 165 прививок;
  • Днепропетровская область – 131 прививка;
  • Донецкая область – 189 прививок;
  • Житомирская область – 201 прививка;
  • Закарпатская – 80 прививок;
  • Запорожская область – 84 прививки;
  • Ивано-Франковская область – 281 прививка;
  • Киевская область – 339 прививок;
  • Кировоградская область – 196 прививок;
  • Луганская область – 100 прививок;
  • Львовская область – 302 прививки;
  • Николаевская область – 135 прививок;
  • Одесская область – 482 прививки;
  • Полтавская область – 371 прививка;
  • Ровенская область – 171 прививка;
  • Сумская область – 244 прививки;
  • Тернопольская область – 248 прививок;
  • Харьковская область – 400 прививок;
  • Херсонская область – 392 прививки;
  • Хмельницкая область – 288 прививок;
  • Черкасская область – 57 прививок;
  • Черновицкая область – 436 прививок;
  • Черниговская область – 298 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Вакцинацию проводили 142 мобильные бригады по иммунизации и 308 пунктов прививки.

По состоянию на 15 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала отложить вакцинацию от COVID-19 детей и поделиться прививками с другими странами.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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