Почти миллион прививок. Степанов рассказал о темпах вакцинации в Украине

Министр сообщил, что в настоящий момент 939 238 человек в Украине получили прививку от COVID-19

В Украине продолжается вакцинация населения / Фото: Flickr

В Украине за прошедшие сутки, 15 мая, прививку от коронавируса получили 6164 человека.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"939 238 человек привито с начала прививочной кампании", – написал он.

Министр опубликовал следующие данные о вакцинации:

1 дозу вакцины получили 939 236 человек;

завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Данные о количестве инфицированных и темпах вакцинации. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Количество прививок, сделанных 15 мая, в регионах:

Киев – 336 прививок;

Винницкая область – 238 прививок;

Волынская область – 165 прививок;

Днепропетровская область – 131 прививка;

Донецкая область – 189 прививок;

Житомирская область – 201 прививка;

Закарпатская – 80 прививок;

Запорожская область – 84 прививки;

Ивано-Франковская область – 281 прививка;

Киевская область – 339 прививок;

Кировоградская область – 196 прививок;

Луганская область – 100 прививок;

Львовская область – 302 прививки;

Николаевская область – 135 прививок;

Одесская область – 482 прививки;

Полтавская область – 371 прививка;

Ровенская область – 171 прививка;

Сумская область – 244 прививки;

Тернопольская область – 248 прививок;

Харьковская область – 400 прививок;

Херсонская область – 392 прививки;

Хмельницкая область – 288 прививок;

Черкасская область – 57 прививок;

Черновицкая область – 436 прививок;

Черниговская область – 298 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Вакцинацию проводили 142 мобильные бригады по иммунизации и 308 пунктов прививки.

По состоянию на 15 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала отложить вакцинацию от COVID-19 детей и поделиться прививками с другими странами.

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