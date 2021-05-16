Майже мільйон щеплень. Степанов розповів про темпи вакцинації в Україні

Міністр повідомив, що в даний момент 939 238 людей в Україні отримали щеплення від COVID-19

/ Фото: Flickr

В Україні за минулу добу, 15 травня, щеплення від коронавірусу отримали 6164 людини.

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Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"939 238 людей вакциновано з початку прищеплювальної кампанії", – написав він.

Міністр опублікував такі дані про вакцинацію:

1 дозу вакцини отримали 939 236 людей;

завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 17 086 людей (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Дані про кількість інфікованих і темпи вакцинації. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Кількість щеплень, зроблених 15 травня, в регіонах:

Київ – 336 щеплень;

Вінницька область – 238 щеплень;

Волинська область – 165 щеплень;

Дніпропетровська область – 131 щеплення;

Донецька область – 189 щеплень;

Житомирська область – 201 щеплення;

Закарпатська – 80 щеплень;

Запорізька область – 84 щеплення;

Івано-Франківська область – 281 щеплення;

Київська область – 339 щеплень;

Кіровоградська область – 196 щеплень;

Луганська область – 100 щеплень;

Львівська область – 302 щеплення;

Миколаївська область – 135 щеплень;

Одеська область – 482 щеплення;

Полтавська область – 371 щеплення;

Рівненська область – 171 щеплення;

Сумська область – 244 щеплення;

Тернопільська область – 248 щеплень;

Харківська область – 400 щеплень;

Херсонська область – 392 щеплення;

Хмельницька область – 288 щеплень;

Черкаська область – 57 щеплень;

Чернівецька область – 436 щеплень;

Чернігівська область – 298 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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Вакцинацію проводили 142 мобільні бригади з імунізації і 308 пунктів щеплення.

Станом на 15 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 556 117 людей.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала відкласти вакцинацію від COVID-19 дітей і поділитися щепленнями з іншими країнами.

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