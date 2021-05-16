Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини України

Майже мільйон щеплень. Степанов розповів про темпи вакцинації в Україні

16 травня, 09:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Міністр повідомив, що в даний момент 939 238 людей в Україні отримали щеплення від COVID-19

/ Фото: Flickr

В Україні за минулу добу, 15 травня, щеплення від коронавірусу отримали 6164 людини.

Реклама

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"939 238 людей вакциновано з початку прищеплювальної кампанії", – написав він.

Міністр опублікував такі дані про вакцинацію:

  • 1 дозу вакцини отримали 939 236 людей;
  • завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 17 086 людей (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Читайте також: У Польщі хочуть вакцинувати працівників з України: чи реально отримати укол

Реклама

Дані про кількість інфікованих і темпи вакцинації. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

В тренді
В Україну скоро прийде спека – прогноз погоди на найближчі дні (карта)
Як захистити взуття від промокання
В тренді
В Україні почалася вакцинація записаних в "Дія" – для них відкриють спеціальні центри
В тренді
Україна готова до запуску COVID-сертифікатів. Коли їх впровадять
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Кількість щеплень, зроблених 15 травня, в регіонах:

  • Київ – 336 щеплень;
  • Вінницька область – 238 щеплень;
  • Волинська область – 165 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 131 щеплення;
  • Донецька область – 189 щеплень;
  • Житомирська область – 201 щеплення;
  • Закарпатська – 80 щеплень;
  • Запорізька область – 84 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 281 щеплення;
  • Київська область – 339 щеплень;
  • Кіровоградська область – 196 щеплень;
  • Луганська область – 100 щеплень;
  • Львівська область – 302 щеплення;
  • Миколаївська область – 135 щеплень;
  • Одеська область – 482 щеплення;
  • Полтавська область – 371 щеплення;
  • Рівненська область – 171 щеплення;
  • Сумська область – 244 щеплення;
  • Тернопільська область – 248 щеплень;
  • Харківська область – 400 щеплень;
  • Херсонська область – 392 щеплення;
  • Хмельницька область – 288 щеплень;
  • Черкаська область – 57 щеплень;
  • Чернівецька область – 436 щеплень;
  • Чернігівська область – 298 щеплень.

Читайте також: Україна очікує чергову поставку вакцини від коронавірусу Pfizer – Степанов

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Реклама

Вакцинацію проводили 142 мобільні бригади з імунізації і 308 пунктів щеплення.

Станом на 15 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 556 117 людей.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала відкласти вакцинацію від COVID-19 дітей і поділитися щепленнями з іншими країнами.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Куди літають українці – аеропорт
Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямкиУкраїна
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІ
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІВлада
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка
"Укрзалізниця" повернула поїзди за кордон і призначила новий маршрут по УкраїніТранспорт
"Це зачистка, будемо реагувати": Путін вперше відреагував на справу проти МедведчукаВлада
Залюбки це зробимо: Медведчука можуть обміняти на політв'язнів Кремля
Залюбки це зробимо: Медведчука можуть обміняти на політв'язнів КремляУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти