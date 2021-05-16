Майже мільйон щеплень. Степанов розповів про темпи вакцинації в Україні

/ Фото: Flickr
В Україні за минулу добу, 15 травня, щеплення від коронавірусу отримали 6164 людини.
Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"939 238 людей вакциновано з початку прищеплювальної кампанії", – написав він.
Міністр опублікував такі дані про вакцинацію:
- 1 дозу вакцини отримали 939 236 людей;
- завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 17 086 людей (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
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Дані про кількість інфікованих і темпи вакцинації. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Кількість щеплень, зроблених 15 травня, в регіонах:
- Київ – 336 щеплень;
- Вінницька область – 238 щеплень;
- Волинська область – 165 щеплень;
- Дніпропетровська область – 131 щеплення;
- Донецька область – 189 щеплень;
- Житомирська область – 201 щеплення;
- Закарпатська – 80 щеплень;
- Запорізька область – 84 щеплення;
- Івано-Франківська область – 281 щеплення;
- Київська область – 339 щеплень;
- Кіровоградська область – 196 щеплень;
- Луганська область – 100 щеплень;
- Львівська область – 302 щеплення;
- Миколаївська область – 135 щеплень;
- Одеська область – 482 щеплення;
- Полтавська область – 371 щеплення;
- Рівненська область – 171 щеплення;
- Сумська область – 244 щеплення;
- Тернопільська область – 248 щеплень;
- Харківська область – 400 щеплень;
- Херсонська область – 392 щеплення;
- Хмельницька область – 288 щеплень;
- Черкаська область – 57 щеплень;
- Чернівецька область – 436 щеплень;
- Чернігівська область – 298 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Вакцинацію проводили 142 мобільні бригади з імунізації і 308 пунктів щеплення.
Станом на 15 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 556 117 людей.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала відкласти вакцинацію від COVID-19 дітей і поділитися щепленнями з іншими країнами.
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