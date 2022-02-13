Под Донецком устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые

Огонь открыли по посетителям заведения, в результате по меньшей мере два человека погибли

В кафе под Донецком произошла стрельба. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области произошла стрельба в кафе. В результате два человека погибли и еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Подробности

Событие произошло в Гранитном 13 февраля около 00:45 утра на территории кафе. В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять из оружия.

По вызову сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая".

Что известно о пострадавших

По предварительной информации, один человек погиб на месте, еще один – в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.

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Двух человек, устроивших стрельбу, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские забрали у них оружие.

Что чревато нападающим

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По этому факту возбуждено уголовное производство по нескольким статьям:

ст. 115 ч.2 п.1,7 (умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам),

15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Злоумышленники могут получить до 15 лет тюрьмы.

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