Под Донецком устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые

В Донецкой области произошла стрельба в кафе. В результате два человека погибли и еще двое получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Подробности
Событие произошло в Гранитном 13 февраля около 00:45 утра на территории кафе. В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять из оружия.
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По вызову сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая".
Что известно о пострадавших
По предварительной информации, один человек погиб на месте, еще один – в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.
Двух человек, устроивших стрельбу, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские забрали у них оружие.
Что чревато нападающим
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По этому факту возбуждено уголовное производство по нескольким статьям:
- ст. 115 ч.2 п.1,7 (умышленное убийство двух или более лиц по хулиганским мотивам),
- 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины
- ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
Злоумышленники могут получить до 15 лет тюрьмы.
Раньше мы писали:
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