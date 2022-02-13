Під Донецьком влаштували стрілянину в кафе: є загиблі та поранені

Вогонь відкрили по відвідувачам закладу, в результаті щонайменше двоє людей загинули

В кафе під Донецьком сталася стрілянина. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області сталася стрілянина в кафе. В результаті двоє людей загинули та ще двоє отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Подробиці

Подія сталася у Гранітному 13 лютого близько 00:45 ранку на території кафе. До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї.

На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка".

Що відомо про постраждалих

За попередньою інформацією, одна людина загинула на місці, ще одна – в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

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Двох людей, які влаштували стрілянину, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські у них зброю.

Що загрожує нападникам

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за кількома статтями:

ст. 115 ч.2 п.1,7 ( умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів),

15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України,

ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зловмисники можуть отримати до 15 років тюрми.

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