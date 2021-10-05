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Под Одессой в жутком ДТП пострадали военные. Один человек в тяжелом состоянии

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 октября, 21:19
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Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением
Пассажирка одного из автомобилей находится в тяжелом состоянии/Коллаж: Сегодня
Пассажирка одного из автомобилей находится в тяжелом состоянии/Коллаж: Сегодня

В пригороде Одессы, где легковушка налетела на пилу трактора, при столкновении автомобилей пострадали пять человек, среди них — военнослужащие. Инцидент произошел во вторник, 5 октября.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Одесса-Южный, возле поселка Крыжановка. Предварительно установили, что водитель автомобиля Lexus вместе с коллегой двигался в сторону Одессы. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

ДТП спровоцировал водитель автомобиля Lexus/Фото: ГУНП в Одесской области
ДТП спровоцировал водитель автомобиля Lexus/Фото: ГУНП в Одесской области

В ДТП пострадали пять человек/Фото: ГУНП в Одесской области
В ДТП пострадали пять человек/Фото: ГУНП в Одесской области

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Всех госпитализировали

Всех, кто находился в автомобилях, забрала скорая помощь. Пассажирка Lexus, 1967 года рождения, в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г. р., получили менее значительные травмы.

Действия правоохранителей

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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