Под Одессой в жутком ДТП пострадали военные. Один человек в тяжелом состоянии

В пригороде Одессы, где легковушка налетела на пилу трактора, при столкновении автомобилей пострадали пять человек, среди них — военнослужащие. Инцидент произошел во вторник, 5 октября.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Детали ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Одесса-Южный, возле поселка Крыжановка. Предварительно установили, что водитель автомобиля Lexus вместе с коллегой двигался в сторону Одессы. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.
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Всех госпитализировали
Всех, кто находился в автомобилях, забрала скорая помощь. Пассажирка Lexus, 1967 года рождения, в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г. р., получили менее значительные травмы.
Действия правоохранителей
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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