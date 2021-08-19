Погода испортит праздник в Киеве: прогноз на День Независимости

Военный парад в столице еще может успеть пройти без сюрпризов, но потом за дело возьмется атмосферный фронт

У солдат не будет зонтиков, если пойдет дождь. Коллаж "Сегодня"

Погода подпортит праздник в Украине на День Независимости – 24 августа ожидается дождь с грозой.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ночью и утром – осадки маловероятны. Следовательно, военный парад может пройти еще без дождя.

А вот днем, и особенно во второй половине дня и вечером, к столице подойдет атмосферный фронт, который и определит периодические грозовые дожди (карта).

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Дождь предполагается 24 августа на западе и севере Украины. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая солнечная погода.

В Укргидрометцентре прогнозируют на этот день всего 23 градуса в Киеве. В западных областях 21-23 градуса, на востоке и юге 25-28, в центре и на севере 22-25.

День Независимости

В этом году Украины отмечает 30-летие своей независимости. Президент Владимир Зеленский обещал украинцам, что праздник будет грандиозным.

24 августа состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе.

Также на протяжении дня будет много различных мероприятий, а вечером на НСК "Олимпийский" пройдет большой праздничный концерт с участием украинских звезд, а "гвоздем" программы станет знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, что будет на военном параде в Киеве и Одессе. В военных мероприятиях задействуют более пяти тысяч человек личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.