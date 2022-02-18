Погода в Украине резко ухудшится – прогноз на выходные

В ближайшие дни прогнозируют порывистый ветер, дожди, морозы и гололедицу

В Украине ухудшится погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине на выходные ожидается ветреной. Кроме того, местами прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется до +9 градусов.

Об этом сообщила Наталья Диденко в своем Telegram.

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В субботу, 19 февраля, в Украине будет ветер. Местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Направление – юго-западное, западное.

"Это не значит, что ветер будет непрерывно носить и гудеть, как в кино о полярниках, а значит, что его порывы время от времени могут достигать сильных значений, 15-20 метров в секунду. В воскресенье ветер станет слабее", – объяснила синоптик.

По ее словам, 19 февраля следует ожидать дождь, местами с мокрым снегом, в западных, северных областях, местами в центре. Вечером осадки могут достичь Харьковской области.

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В воскресенье, 20 февраля, осадки более возможны на западе, значительная часть территории страны от осадков будет отдыхать, однако к вечеру в воскресенье появятся дожди в южной части Украины.



Температура воздуха в выходные в большинстве областей Украины будет высокой, +4+9 градусов. А вот в ночные часы будут небольшие морозы. Из-за чего утром возможна гололедица.

Рекомендации при сильном ветре:

все окна плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ней автотранспорт.

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