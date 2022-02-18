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Погода в Украине резко ухудшится – прогноз на выходные

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 февраля, 13:15
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В ближайшие дни прогнозируют порывистый ветер, дожди, морозы и гололедицу
В Украине ухудшится погода.
В Украине ухудшится погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине на выходные ожидается ветреной. Кроме того, местами прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется до +9 градусов.

Об этом сообщила Наталья Диденко в своем Telegram.

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В субботу, 19 февраля, в Украине будет ветер. Местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Направление – юго-западное, западное.

"Это не значит, что ветер будет непрерывно носить и гудеть, как в кино о полярниках, а значит, что его порывы время от времени могут достигать сильных значений, 15-20 метров в секунду. В воскресенье ветер станет слабее", – объяснила синоптик.

По ее словам, 19 февраля следует ожидать дождь, местами с мокрым снегом, в западных, северных областях, местами в центре. Вечером осадки могут достичь Харьковской области.

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В воскресенье, 20 февраля, осадки более возможны на западе, значительная часть территории страны от осадков будет отдыхать, однако к вечеру в воскресенье появятся дожди в южной части Украины.

Температура воздуха в выходные в большинстве областей Украины будет высокой, +4+9 градусов. А вот в ночные часы будут небольшие морозы. Из-за чего утром возможна гололедица.

Рекомендации при сильном ветре:

  • все окна плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ней автотранспорт.

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