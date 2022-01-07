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Похолодание продолжается: какой будет погода на Рождество в Украине (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 января, 06:00
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Сегодня в стране не будет ни дождя, ни снега, однако ожидается мороз
Максимальные 6 градусов тепла сегодня можно будет почувствовать на юге/Коллаж: "Сегодня"
Максимальные 6 градусов тепла сегодня можно будет почувствовать на юге/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 7 января, в Украине осадков не прогнозируют. По сравнению с предыдущим днем в стране температура воздуха снизится. Кроме того, будет менее ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Украине прогнозируют переменную облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе синоптики прогнозируют от -2 до +1 градуса. На востоке минимальная температура — -1 градус, максимальная — +3 градуса.

В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге ожидается 1-6 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют от -1 до +1 градуса тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +4-6 градусов.

Морозы в Украине

В Украине в январе еще вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и в восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящихся географически к Центральной Украине.

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В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская – будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​2-3 мороза.
Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Например, на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 5 градусов тепла.

Еще меньше зимы увидим в Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​почти целый месяц 3-5 тепла.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем ​​уже на Рождество похолодает до 0 и в дальнейшем к концу месяца до минус 2-4 градусов.

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