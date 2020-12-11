Покупают мешки для погребения и проверяют маски: как мэры городков борются с COVID-19

Те мэры, которые сами пережили коронавирус, строже следят за карантином

Президенты и члены правительства, мэры городов и главы небольших сел – коронавирус не жалеет никого. Среди украинских чиновников – сотни переболевших. Те, кто перенес COVID-19, строже следят за карантином в городе. А некоторые даже покупают односельчанам мешки для захоронения. Как изменилось отношение руководства городов к пандемии после того, как сами столкнулись с вирусом? И какими привилегиями пользуется власть при лечении? Смотрите очередную серию резонансного цикла "Село и COVID".

Реклама

Журналисты "Сегодня" пообщались с руководителями небольших городков в сотнях километров от столицы. Там нет нормальных условий для лечения, нехватка тестов на COVID, а скорая приезжает иногда и за полтора часа. Но признаются – серьезное отношение к коронавирусу пришло не сразу. Как изменилось отношение руководства городов к пандемии после того, как сами столкнулись с недугом?

В селе Угриньковцы Тернопольской области смеркается, а в ее окне теплится свет. Пани Люба часто работает допоздна. Наверстывает то, что не успела сделать, пока была на больничном. День, когда ее одолел COVID, помнит до мелочей и в то же время – предпочитает забыть.

"Казалось, что все у меня болит. Косточка каждая. Каждую клеточку мне ломало. У меня болело", – вспоминает Любовь Гарвасюк, сельский председатель Угриньковцев.

В страхе, что COVID скосит полсела, тогда еще не имея никаких рекомендаций как хоронить в пандемию – приобрела себе и другим известь, костюмы гробовщиков и плотные мешки.

После обследования у Любови обнаружили двустороннюю пневмонию и на треть пораженные легкие. Ей с каждой минутой становилось хуже – покидали силы.

"Первое впечатление, когда говорят – подтвердился. Оно так морально убивает. Уже слышишь, будто и дышать не дает. Знаете, меня очень тошнило и запах крови. Такой я никогда ее не чувствовала", – говорит Любовь Гарвасюк.

Реклама

Три тяжелые недели в больнице, и вот наконец снова вернулась к работе. Теперь односельчанам по собственному опыту рассказывает: болезнь эта коварная и опасная. И призывает других внимательнее следить за здоровьем. Сама же на улицу без маски не выходит.

Где мэры крупных городов и маленьких сел переболели COVID, – теперь со всей серьезностью относятся к коварному вирусу. Они отменили все предновогодние гуляния и массовые собрания. Следят, чтобы и селяне носили маски.

Читайте также: По грязи, ямам и горным тропам: как медики добираются к больным COVID

В небольшом городке Подгороднее Днепропетровской области переболел едва не весь горсовет. Те чиновники, которые сдавали тест, получили диагноз COVID. Получил его и мэр. Как он руководил городом, борясь с коронавирусом, и за чей счет лечился? Сейчас мэр чувствует себя прекрасно. Переболел COVID в начале осени. Вспоминает первые симптомы.

"Утром чувствовал себя очень хорошо, все было нормально, где-то в 16 часов так резко стало плохо", – вспоминает Андрей Горб, мэр Подгороднего.

Сразу заподозрил – это коронавирус. Обследовался в частной клинике Днепра. Государственной медицине свое здоровье не доверяет.

"Я считаю, что качество этой помощи не слишком высокое. Используя свое служебное положение – пожалуй, я мог бы получить бесплатный тест. Но я принципиально этим не пользовался", – говорит городской голова.

Реклама

ПЦР-тесты и таблетки обошлись ему в почти 9000 гривен. Повезло, говорит, что не слег в больницу, а перенес COVID в легкой форме. Он очень переживал за работу, так как не верил, что может уйти на самоизоляцию. Руководил городом из дома. А документы на подпись приносили под дверь.

Читайте также: Болеют, но от тестов отказываются: как в украинском селе справляются с COVID-19

"Они не заходили домой, мы обрабатывали руки, все. Я думаю, что контакты были безопасными", – считает Андрей Горб.

Коронавирус пан Андрей воспринимал всерьез еще с начала пандемии. Но когда переболел, – стал внимательнее следить, как горожане соблюдают карантин. Увидев мэра, торговцы быстро натягивают маски. Но замечания он все равно делает.

"Надо, чтобы был накрыт, конечно. Но я же говорю – мы не щемим наших местных. Все же не мешаем им работать, потому что для них это все на грани выживания", – говорит мэр.

Видео: Сегодня

Напомним, журналисты "Сегодня" отправились в отдаленные украинские села, чтобы узнать, как там переживают пандемию. И узнали, что среди "лекарств", которые селяне употребляют от коронавируса – сало и водка, а многие в COVID просто не верят.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама