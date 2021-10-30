Полиция купила Савику Шустеру фальшивый ковид-сертификат – видео

С начала этого года было открыто около 900 уголовных производств. Половина из них – по факту использования гражданами фейковых сертификатов

В МВД рассказали, как борются с фейковыми ковид-серфитикатами

Полиция заказала фальшивые COVID-сертификаты по имени Савика Шустера.

Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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"Я бы хотел продемонстрировать копии сертификатов на имя Савика Шустера. Эти сертификаты наша полиция приобрела в рамках контрольных закупок. Мы заказали сертификаты, заплатили 250 евро одному из винницких мошенников, который действовал совместно с медицинскими работниками и вносил фейковые сертификаты в электронную базу данных правительства", – заявил Енин.

Оригиналы фейковых COVID-сертификатов были привлечены к вещественным доказательствам уголовного производства. Люди, подделавшие документы, были задержаны. В ближайшее время они будут уведомлены о подозрении.

Полиция заказала фальшивые ковид-сертификаты на имя Савика Шустера

Фейковые ковид-сертификаты

Из-за поддельных сертификатов за 200 долларов не только один человек может упустить возможность на отпуск, но и вся Украина.

"Мы видим, например, человек заранее спланировал свой отпуск, вдруг заболел COVID-19, но 3 или 5 тыс. долларов терять он не хочет. И поэтому идет на то, чтобы за 200 долларов купить себе поддельный сертификат и спасти себе поездку. Или, например, вы очень занятая личность и приходите в туристическую фирму и вам предлагают все купить "под ключ". То есть за 200 долларов вы оцениваете жизнь и здоровье других людей", – рассказал первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Эта ситуация не остается незаметной для международных партнеров страны. Енин напомнил, что недавно весь мир увидел статью The New York Times, что в Украине продаются фейковые COVID-сертификаты или ПЦР-тесты, и более того, мы даже наблюдаем решения правительств европейских государств, которые вносят Украину в красные зоны и отказываются признавать наши сертификаты о вакцинации.

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Соответственно, за 200 долларов не только один человек может упустить возможность на отпуск, но и вся Украина.

"Хотел поблагодарить нашу кибернетическую полицию, которая берет под контроль все большее и большее количество соцсетей, закрытых чат-ботов, закрытых форумов. Мы также опираемся на информацию граждан, которая поступает по соответствующим телефонам, мы проводим сотни и тысячи контрольных рейдов, проверяя места общественного питания, общественный транспорт. Наши пограничники с помощью специальных приложений проверяют подлинность COVID-сертификатов и ПЦР-тестов при пересечении гражданами государственной границы. С начала этого года мы имеем около 900 уголовных производств", – заявил Енин.

Половину из криминальных производств открыто по факту использования гражданами фейковых сертификатов, 73 – в отношении медработников и 32 – в отношении туристических агентств. Только за последнюю неделю зарегистрировано около 100 уголовных производств.

Смотрите полный эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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