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Полиция начала расследовать кибератаки на сайтах государственных органов

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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14 января, 21:57
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Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло
Следственные действия продолжаются. Коллаж "Сегодня"
Следственные действия продолжаются. Коллаж "Сегодня"

СБУ вместе с Госспецсвязью и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.

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Подробности

Всего было атаковано более 70 государственных вебсайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

"Контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты вместе с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства вебресурсов", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, сейчас с большой вероятностью можно говорить, что произошла так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки.

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По факту несанкционированного вмешательства в работу сайтов государственных органов следственным управлением полиции Киева возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Что произошло

Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

Кибератака на Украину

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