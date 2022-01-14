Полиция начала расследовать кибератаки на сайтах государственных органов

СБУ вместе с Госспецсвязью и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.
Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.
Подробности
Всего было атаковано более 70 государственных вебсайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.
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"Контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты вместе с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства вебресурсов", – говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, сейчас с большой вероятностью можно говорить, что произошла так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки.
По факту несанкционированного вмешательства в работу сайтов государственных органов следственным управлением полиции Киева возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Что произошло
Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
Кибератака на Украину
- В СБУ тоже подтвердили, что контент сайтов не изменялся, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
- Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что таким образом РФ начала репетицию вторжения в Украину. По его словам, главной целью организаторов атаки является попытка вбить клин между украинцами и поляками.
- Читайте все подробности, как хакеры атакуют украинские сайты и кто за этим стоит.