Польза от коронавируса? Как COVID "убивает" другие инфекции

Помогли маски и антисептики, или COVId-19 просто отвлекает внимание от других болезней?

Заболеваемость COVID-19 в Украине растет, а другими инфекционными болезнями – впечатляюще сокращается. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика МОЗ.

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С одной стороны, люди стали тщательнее соблюдать правила гигиены. А с другой, – реже обращаться к врачам, имея симптомы других заболеваний.

Разбираемся, какой из вышеупомянутых факторов весомее.

Как уменьшилось распространение других инфекций

Украинцы стали меньше болеть инфекционными заболеваниями, кроме COVID-19.

Статистика по одним болезням упала в два-три раза, по другим – стремится к нулю.

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Как COVID-19 повлиял на статистику

В первую очередь на распространение других инфекцих повлияло именно усиление соблюдения правил гигиены рук, ношение масок, дистанция.

Это касается коклюша, краснухи, сальмонеллезов, менингитов, гепатита А, отмечает Юрий Леонов, ведущий эксперт по биотехнологиям в "Евролаб".

Уменьшение посещаемости косметических салонов, тату-салонов во время карантина скорее всего способствовало уменьшению количества случаев гепатитов В и С.

"То, что сейчас большее внимание уделяется коронавирусной инфекции, не влияет на выявление других заболеваний", – считает Юрий Леонов, ведущий эксперт по биотехнологиям в "Евролаб".

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А на статистику "детских" болезней (корь, коклюш), вероятно, повлиял полный локдаун весной. Большинство детей были изолированы дома.

Если дети не могут нормально контактировать со сверстниками в детских садах, школах, вероятность передачи инфекционных заболеваний снижается.

Сокращение заболеваемости от других инфекций наблюдается во всем мире. В отчете Reuters отмечается, что в Китае случаи кори и паротита снизились на 70 и 90 процентов соответственно.

Аналогичным образом в странах Южного полушария наблюдается снижение числа других вирусных заболеваний, таких как респираторно-синцитиальный вирус и пневмококковая инфекция.

Пандемия COVID-19 может маскировать болезни

Коронавирус атакует организм на клеточном уровне, проникает в клетки через рецепторы ACE2, захватывает здоровые клетки и начинает создавать бесчисленные копии себя и убивает часть здоровых клеток. Но ведь, помимо этого нового вируса, есть множество других заболеваний.

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К сожалению на фоне пандемии этой весной во всем мире была приостановлена массовая иммунизация, чтобы предотвратить распространение вируса в местах скопления людей. Последствия могут быть тревожными.

По данным Инициативы по кори и краснухе, в 2020 году 178 миллионов человек рискуют пропустить прививки от кори.

Пандемия может просто маскировать распространение болезни, поскольку люди избегают обращения за помощью в случае более обычных инфекций. А системы здравоохранения, ослабленные пандемией, могут испытывать трудности с проведением планового эпиднадзора, тестирования и отчетности.

В недавнем отчете Всемирная организация здравоохранения говорится, что активность гриппа была на "более низком уровне, чем ожидалось", но отмечается, что данные следует "интерпретировать с осторожностью", потому что люди стали меньше обращаться в медучреждения.

Напомним, с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.

Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Мы рассказывали, как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

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