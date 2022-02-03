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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Помощь от МВФ и новая группа поддержки Рябчука — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 февраля, 06:00
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МВФ готов помочь с последствиями странам, если Россию отключат от системы SWIFT, а в соцсети создали новую группу поддержки стрелка Рябчука
МВФ поможет странам, если РФ все же отключат от SWIFT, а в соцсети снова собирают деньги Рябчуку/Коллаж: "Сегодня"
МВФ поможет странам, если РФ все же отключат от SWIFT, а в соцсети снова собирают деньги Рябчуку/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

МВФ поможет странам с последствиями, если РФ отключат от системы SWIFT

Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от последствий российско-украинского конфликта, а также санкций, которые Запад может ввести, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины.

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Вероятность отключения РФ от SWIFT существует/Коллаж: "Сегодня"
Вероятность отключения РФ от SWIFT существует/Коллаж: "Сегодня"

Устал воевать и сбежал от террористов. СБУ задержала снайпера "ЛНР" на Донбассе

Вблизи поселка Катериновка в Луганской области Служба безопасности Украины задержала боевика террористической организации "ЛНР". Мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".

СБУ задержала снайпера боевиков/Фото: коллаж: "Сегодня"
СБУ задержала снайпера боевиков/Фото: коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

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Собирают деньги и не верят в вину: в Facebook создали новую группу поддержки Рябчука

В социальные сети Faceook снова появилась группа поддержки Артемия Рябчука, который 27 января в Днепре устроил кровавую бойню. Тогда погибли 4 его сослуживца, а также гражданская женщина.

На группу в Facebook подписались более 1400 человек/Коллаж: "Сегодня"
На группу в Facebook подписались более 1400 человек/Коллаж: "Сегодня"

В Харьковском СИЗО на простыне повесился заключенный

В Харьковском следственном изоляторе заключенный покончил жизнь самоубийство. Он повесился на простыне. Умершим оказался заключенный 2004 года рождения, который попал в изолятор в 2021 году.

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Умерший сидел в СИЗО не один/Фото: коллаж: Pixabay/ArtWithTammy/"Сегодня"
Умерший сидел в СИЗО не один/Фото: коллаж: Pixabay/ArtWithTammy/"Сегодня"

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