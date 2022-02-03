Помощь от МВФ и новая группа поддержки Рябчука — главные новости за ночь

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МВФ поможет странам с последствиями, если РФ отключат от системы SWIFT
Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от последствий российско-украинского конфликта, а также санкций, которые Запад может ввести, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины.
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Собирают деньги и не верят в вину: в Facebook создали новую группу поддержки Рябчука
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В Харьковском СИЗО на простыне повесился заключенный
В Харьковском следственном изоляторе заключенный покончил жизнь самоубийство. Он повесился на простыне. Умершим оказался заключенный 2004 года рождения, который попал в изолятор в 2021 году.