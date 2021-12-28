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Последние две области в Украине вывели из красной зоны

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 17:11
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На Новый год все регионы будут в желтой зоне карантинных ограничений
"Красную" зону покидают Волынская и Запорожская области.
"Красную" зону покидают Волынская и Запорожская области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Волынскую и Запорожскую области вывели из красной зоны карантина.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram .

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В этих областях с 30 декабря будут введены карантинные ограничения желтого уровня.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", – сообщил чиновник.

Актуальные правила желтой зоны:

В пределах желтого уровня запрещено:

  • Посещение учебных заведений, если в самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • Проведение массовых мероприятий;
  • Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • Работа спортзалов, бассейнов;
  • Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • Межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей один из документов:

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  • "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
  • "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, который проводил прививку.

Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.

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