Потеплеет до +27, но будет мокро: синоптик уточнила прогноз погоды на среду

Циклон пока продолжает хозяйничать над Украиной, но лето прорывается сквозь дожди – завтра потеплеет еще больше

Завтра в Украине снова почти все области страны накроют дожди, местами даже град и шквалы. Но в то же время потеплеет до 27 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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В большинстве областей страны ожидается 22-27 градусов (карта).

Свежее будет на западе Украины, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму, 20-23 градуса.

В Карпатах "нуля" и снега уже не будет, однако в горах ожидается 8-14 градусов, на высокогорье 5-11 градусов.

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Дожди и грозы пройдут почти во всех областях: где-то слегка покапает, а кому-то не повезет с ливнями, шквалом и градом.

Дождь и гроза завтра возможны и в Киеве, зато ожидается летнее тепло 25-26 градусов.

Отметим, что к концу недели в Украину придет настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Как сообщали новости "Сегодня", посреди лета Карпаты засыпало снегом.

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