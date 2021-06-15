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Потеплішає до +27, але буде мокро: синоптик уточнила прогноз погоди на середу

15 червня 2021 13:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Циклон поки продовжує господарювати над Україною, але літо проривається крізь дощі – завтра потеплішає ще більше

Завтра в Україні знову майже всі області країни накриють дощі, місцями навіть град і шквали. Але в водночас потеплішає до 27 градусів. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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У більшості областей країни очікується 22-27 градусів (карта).

Свіжіше буде на заході України, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму, 20-23 градуси.

У Карпатах "нуля" і снігу вже не буде, проте в горах очікується 8-14 градусів, на високогір'ї 5-11 градусів.

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Дощі і грози пройдуть майже у всіх областях: десь злегка покрапає, а комусь не пощастить зі зливами, шквалом і градом.

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Дощ і гроза завтра можливі і в Києві, зате очікується літнє тепло 25-26 градусів.

Відзначимо, що до кінця тижня в Україну прийде справжнє літо, в деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

Як повідомляли новини "Сьогодні", посеред літа Карпати засипало снігом.

Дивіться в нашому сюжеті, як потужний град накрив Дніпро:

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