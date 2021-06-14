Готуємося до пляжу – в Україну йде справжнє літо: коли чекати 30-градусну спеку

На цьому тижні в Україні налагодиться погода: дощі з грозами майже закінчаться, а під вихідні температура повітря в деяких областях досягне 30 градусів тепла.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У вівторок, 15 червня, дощі майже всюди, за винятком Львівської і Волинської областей. Температура повітря на заході – 21-24 градуси, у центрі, на півночі і півдні – 24-26, а на сході – до +27. У столиці до +26 і гроза.

У середу, 16 червня, на півдні 20-22 градуси, в інших областях 24-27 тепла. Мокро буде майже скрізь, крім західних областей – там сухо. У столиці знову дощ.

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У четвер, 17 червня, у західних областях потеплішає до +28, а на півдні все ще буде свіжо, 20-23 градуси. Дощів стане ще менше: крім західних та північних областей, сухо буде ще і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях. У Києві сонце і до +26.

У п'ятницю, 18 червня, на заході та в Київській області до +28, на Закарпатті до +31. Трохи спаде температура на сході – до 23-25 градусів. Дощі очікуються у східних, південних і більшості центральних областей. У Києві без опадів.

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У суботу, 19 червня, в Україні знову 25-28 градусів, на Закарпатті до +31. Дощів стане ще менше – опади очікуються лише на півдні, у Кіровоградській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Як повідомляли новини "Сьогодні", посеред літа Карпати засипало снігом.

Також ми писали, що 12 червня в Одесі злива затопила місто. Дощова каналізація не витримала такого навантаження, через що залило кілька центральних вулиць у центрі міста.

Дивіться в нашому сюжеті, як потужний град накрив Дніпро: