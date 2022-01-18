Поваленные деревья и сорванные крыши: что творит непогода в Украине

Также во многих областях обесточено 349 населенных пунктов

На территории Украины из-за непогоды люди сидят без света. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 18 января, в Украину нагрянула плохая погода. В некоторых регионах шквальный ветер повалил деревья, а люди остались без электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Что натворила непогода?

По состоянию на утро 18 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях:

Киевская – 93

Житомирская – 68

Тернопольская – 57

Черниговская – 42

Львовская – 31

Хмельницкая – 29

Черновицкая – 18

Кировоградская – 6

Закарпатская – 3

Волынская – 2

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также 17 января в селе Загайполь Ивано-Франковской области в результате шквального ветра повреждена крыша Дома культуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Реклама

Кроме того, 17 января в Черновцах в результате шквального ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. Также повреждена крыша общеобразовательной школы в селе Валя Кузьмина, на территории области убрано 3 поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет.

В течение суток спасатели распилили и убрали 21 поваленное дерево и осуществили 3 буксировки автомобилей. Всего привлекалось 89 человек и 22 единицы техники.

В Киеве масштабный сбой в работе транспорта

В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.

Реклама

Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.