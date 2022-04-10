Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Повторяется 2014-й. Кто из украинцев оставил свои дома из-за войны

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 19:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Специалист выделяет шесть категорий украинцев
Ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны помогут сочувствие, помощь друг другу, согласованный режим дня
Ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны помогут сочувствие, помощь друг другу, согласованный режим дня / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Население Украины значительно сократилось с начала российского полномасштабного вторжения из-за значительных темпов миграции в безопасные районы и за рубеж. Типичные группы уехавших в 2022 г. во многом совпадали с теми категориями, кто уехал в 2014 г.

Об этом говорит экономист и социальный философ Алексей Билязе, передает "Сегодня".

Реклама

Кто выехал из своих домов по группам

  1. Организованно эвакуированные или релоцированные с семьями. В 2014 г. не было организованной эвакуации, но была существенная релокация из Донецка и Луганска. В 2022 г. было меньше случаев релокации, ведь на оказавшихся на линии столкновения территориях почти не было крупного бизнеса: релоцировали в основном из Харькова работников IT-компаний. В 2022 г. усилиями Укрзализныци было эвакуировано большое количество людей.
  2. Состоятельные люди, уехавшие от войны за свой счет. Сугубо экономический фактор, обуславливающий эту миграцию, позволяет утверждать, что возможность поехать куда-то, снять жилье и не работать несколько месяцев имеют только 1-2% населения в среднем по стране и до 10% населения крупных городов: Киева, Харькова, Днепра, Одессы или Львова.
  3. Миграция к родственникам. Традиционная урбанизация – это переезд из села в город, из небольшого города – в большой, и в финале этого процесса – это приезд в столицу. До 2014 г. в Донецк переехало большое количество молодых жителей окрестных депрессивных шахтерских городов: они ехали в Донецк за образованием и в основном оставались в Донецке. В 2014 г. многие из них уехали из оккупированного Донецка обратно к родителям в небольшие города. В 2022 г. такая группа уехала в основном из Харькова и Сум: эти города оказались под обстрелами и некоторое время были в блокаде, в то время как на части Харьковской и Сумской области было относительно безопасно.
  4. Те, чье жилье было уничтожено или жизненные условия стали невозможны. Север Киевского района Донецка испытал существенные разрушения, и эти люди должны были поехать, потому что лишились жилья. В 2022 г., когда разрушено до 15% жилья в Харькове, 70% жилья в Чернигове и до 90% жилья в Мариуполе, Буче, Ирпене и Гостомеле, под влиянием этого фактора поехало существенно больше людей. Кроме того, в Сумах, где разрушение не столь велико, как в вышеуказанных городах, значительное количество горожан испытывает проблемы с водой, электричеством и газом.
  5. Идеологически несовместимое с оккупантами население. В 2014 г. под эту категорию подпадали около 5% национал-демократического электората АРК, Донецкой и Луганской областей. В 2022 г. этот процент стал существенно больше, ведь приверженность этой идеологии возросла. Кроме того, уехать должны были участники АТО и их родственники, а также семьи тех, кто как-то связан с ВСУ или СБУ.

Новые потери от российской агрессии

Кроме того, в 2022 г. появилась еще одна категория – это люди, которые были несостоятельны в Украине, и потому они уехали в ЕС в поисках лучшей жизни. Организованная бесплатная эвакуация, жилье или убежища, безопасность, доступ к качественным услугам и социальная помощь для этой группы – это больше, чем они имели в Украине.

Обо всех важных событиях 46-го дня полномасштабного вторжения России узнавайте в онлайн-трансляции:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 10 апреля
1
Личный состав 19300
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артиллерия 342
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1384
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Анастасия и Антон - медики из Харькова. Они решили не выезжать из родного города, а присоединились к волонтерскому центру и сейчас активно помогают землякам. А еще они сыграли первую свадьбу в харьковском метро. Одна из станций стала “загсом”, а друзья и укрывшиеся здесь люди - свидетелями. Жизнь должна продолжаться вопреки врагу и войне!
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.92

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять