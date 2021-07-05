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Повышение цен на бензин и введение первых COVID-сертификатов – главные новости СЕГОДНЯ

5 июля 2021 19:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса для экстренного медицинского применения

В "Дії" появились первые COVID-сертификаты, а Кабмин повысил цены на бензин. Коллаж: "Сегодня"

В "Дії" появились первые COVID-сертификаты, а Кабмин повысил цены на бензин. Коллаж: "Сегодня"

В Украине вводят новые правила въезда, а также зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса для экстренного медицинского применения – сайт "Сегодня" собрал главные новости понедельника, 5 июля.

В "Дії" появились первые COVID-сертификаты

В Украине заработали цифровые COVID-сертификаты – они уже доступны первым пользователям в "Дії". Так, уже ввели два вида сертификатов: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны, например посещения массовых мероприятий. Сейчас ведется подготовка для признания украинских сертификатов на европейском уровне, после чего будет дана международная оценка и заключены соглашения.

В Украине вводят новые правила въезда

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Теперь украинцам необходимо сдавать экспресс-тест на коронавирус или проходить двухнедельную самоизоляцию с приложением "Дій вдома" по возвращении из таких стран:

  • Португалия;
  • Россия;
  • Великобритания;
  • Индия.

В этих странах фиксируют наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "Дельта".

Всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдавать экспресс-тест.

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Кабмин существенно поднял цены на бензин и дизель

Кабинет министров снова повысил предельную цену на бензин. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, c 3 июля с учетом наценки стоимость литра бензина не должна превышать 31,64 грн (+80 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,55 грн (+32 коп.). Эти предельные цены будут действовать 10 дней, до 13 июля.

В Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen

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В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса для экстренного медицинского применения – Janssen (Johnson & Johnson). Как пояснили в Минздраве, это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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