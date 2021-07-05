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Підвищення цін на бензин і введення перших COVID-сертифікатів – головні новини СЬОГОДНІ

5 липня 2021 19:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусної хвороби для екстреного медичного застосування

В Україні вводять нові правила в'їзду, а також зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусної хвороби для екстреного медичного застосування – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини понеділка, 5 липня.

У "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати

В Україні запрацювали цифрові COVID-сертифікати – вони вже доступні першим користувачам у "Дії". Уже запроваджено два види сертифікатів: міжнародний для подорожей і внутрішній для використання всередині країни, наприклад для відвідування масових заходів. Нині триває підготовка для визнання українських сертифікатів на європейському рівні, після чого буде надана міжнародна оцінка й укладені угоди.

В Україні вводять нові правила в'їзду

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Тепер українцям необхідно здавати експрес-тест на коронавірус або проходити двотижневу самоізоляцію з застосунком "Дій вдома" після повернення з таких країн:

  • Португалія;
  • Росія;
  • Велика Британія;
  • Індія.

У цих країнах фіксують найбільшу кількість випадків зараження новим штамом "Дельта".

Усім іноземцям, які приїжджають з цих країн, потрібно обов'язково здавати експрес-тест.

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Кабмін істотно підняв ціни на бензин і дизель

Кабінет Міністрів знову підвищив граничну ціну на бензин. За обчисленнями "Нафтогазу" і Мінекономіки, з 3 липня з урахуванням націнки вартість літра бензину не має перевищувати 31,64 грн (+80 коп. до попередньої ціни), а дизельного пального – 29,55 грн (+32 коп.). Ці граничні ціни будуть чинні 10 днів, до 13 липня.

В Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen

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В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусної хвороби для екстреного медичного застосування – Janssen (Johnson & Johnson). Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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