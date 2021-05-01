Праздник в радиационном аду. "Чернобыльской" демонстрации в Киеве – 35 лет (фото)

Глава УССР не хотел проводить первомайское шествие, но выхода у него не было – Горбачев требовал в противном случае сдать партбилет

Недавно Украина отметила 35-ую, юбилейную, годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Однако сегодня исполняется 35 лет после события, которое стало символом отношения советской власти к пострадавшим и ее главной характеристикой.

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1 мая 1986 года, спустя пять дней после самой страшной ядерной аварии в истории, в центре Киева прошел традиционный праздничный парад ко Дню Труда, много лет спустя получивший название "Чернобыльской демонстрации".

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Хотя 30 тысяч жителей Припяти эвакуировали 27 апреля, масштабы случившегося пытались скрыть.

В это время панику били за границей – еще 29 апреля вышел тираж британской газеты London Times, на первой странице которого было предостережение шведских ученых об "огромной ядерной утечке на советском заводе".

Это вызвало вопросы и западных, и советских журналистов. В результате властям пришлось сознаться, но первомайский парад все же провели.

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В то время, когда уровни радиации в городе достигли своего пика в 2500 микрорентген в час (это в 125 раз больше нормы), партийное руководство УССР и толпы киевлян шагали по Крещатику. Они не догадывались, что подвергают свою жизнь опасности.

В проведении демонстрации винят первого секретаря ЦК КПУ и тогдашнего руководителя Украины Владимира Щербицкого. На самом деле он был против этой идеи – его вынудило руководство СССР, чтобы показать отсутствие паники и обычную жизнь в городе.

Дочь Щербицкого – Ольга Владимировна – утверждает, что перед ее отцом лежал выбор: сдать партийный билет или провести первомайскую демонстрацию, чтобы не сеять панику.

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Глава УССР хотел, чтобы члены Политбюро и руководители города приняли участие вместе со своими семьями, включительно с детьми и внуками. И многие из них действительно участвовали. Также Щербицкий сумел добиться только сокращения длительности шествия – в итоге оно длилось меньше часа.

В те дни речь шла о полной эвакуации Киева, даже подсчитывалось необходимое количество поездов, но в Москве решили подождать до осени и оценить ситуацию.

Официально Михаил Горбачёв сообщил советским гражданам о трагедии только 14 мая. То есть, спустя почти три недели. Однако впервые он признал проведение первомайского парада в Киеве ошибкой лишь в 2006 году.

Впрочем, праздник 1 Мая был не единственным "радиационным" мероприятием, которое подарили киевлянам советские власти. 6 мая в городе прошел этап 39-х Международных велогонок мира, а 9 мая – День Победы.

Напомним, что на 35-ю годовщину аварии на ЧАЭС президент Владимир Зеленский ввел в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива.

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