Преодолеть травму войны: как украинским переселенцам получить психологическую помощь

Эвакуированные с горячих точек, Волновахи и Мариуполя, могут получить помощь от психологов Фонда

Переселенцы могут получить психологическую помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Для эвакуированных из Волновахи и Мариуполя компания Метинвест организовала шесть центров временного размещения в Запорожье. А Фонд Рината Ахметова открыл в каждом таком пункте кабинеты психологической поддержки.

Фонд стал первым, кто стал оказывать психологическую поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта. Началось все в 2014 году, когда 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу "Травма войны", а уже сегодня наработанную Фондом экспертизу требует буквально вся страна.

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По словам руководителя проектов и программ Фонда Рината Ахметова Екатерины Свириденко, за помощью к психологам Фонда обратилось около 300 человек. То есть каждый десятый нуждался в помощи.

Обратим внимание, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Гуманитарная помощь спасает жизнь

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов для жителей Киева. 2 апреля 2022 гуманитарная помощь поступила в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания, а также в терцентр соцзащиты Днепровского района.

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В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности:

сгущенка;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Переселенцы с горячих точек Киевской области, люди с инвалидностью и пожилые люди, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильца (оставшиеся без доходов) из-за военных действий, — это приоритетные категории, которые помощь получат в первую очередь.

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Раньше мы писали, что в Луганскую область везут большую партию гуманитарной помощи, а также рассказывали, что громады Днепропетровской и Запорожской области получили почти 8 тонн продуктов и лекарства.