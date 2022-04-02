Подолати травму війни: як українським переселенцям отримати психологічну допомогу

Евакуйовані з гарячих точок, Волновахи та Маріуполя, можуть отримати допомогу від психологів

Переселенці можуть отримати психологічну допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Для евакуйованих з Волновахи та Маріуполя компанія Метінвест організувала шість центрів тимчасового розміщення у Запоріжжі. А Фонд Ріната Ахметова відкрив у кожному такому пункті кабінети психологічної підтримки.

Фонд став першим, хто почав надавати психологічну підтримку постраждалим від збройного конфлікту. Розпочалося все у 2014 році, коли 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни", а вже сьогодні напрацьована Фондом експертиза потрібно буквально всій країні.

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За словами керівника проєктів та програм Фонду Ріната Ахметова Катерини Свириденко, за допомогою до психологів Фонду звернулося близько 300 осіб. Тобто кожен десятий потребував допомоги.

Зуважимо, що допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Гуманітарна допомога рятує життя

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. 2 квітня 2022 року гуманітарна допомога надійшла до Центрального міського територіального центру соцобслуговування, а також до терцентру соцзахисту Дніпровського району.

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До складу наборів увійшли продукти першої необхідності, зокрема:

згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м‘ясо.

Переселенці з гарячих точок Київської області, люди з інвалідністю та люди похилого віку, багатодітні сім’ї та сім’ї, які втратили годувальника (залишилися без доходів) через військові дії, – це пріоритетні категорії, які допомогу отримають в першу чергу.

Раніше ми писали, що в Луганську область везуть велику партію гуманітарної допомоги, а також розповідали, що громади Дніпропетровської та Запорізької області отримали майже вісім тонн продуктів та ліки.