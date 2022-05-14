Причиной гибели дельфинов в Черном море стали российские военные корабли

К турецкому побережью выбросило более 100 дельфинов

Военные корабли РФ стали причиной гибели дельфинов и некоторых рыб в Черном море. Коллаж "Сегодня"

Массовая гибель дельфинов и некоторых видов рыб заставила ученых обеспокоиться тем, что загрязнение Черного моря в результате нападения России на Украину может иметь долгосрочные последствия для экосистем в регионе.

Об этом сообщает NBC News.

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По словам Угура Озсандыкчи, ведущего исследователя морской жизни Синопского университета, с февраля к турецкому побережью выбросило более 100 дельфинов. Морские биологи подозревают, что основной причиной, вероятно, является шумовое загрязнение от военных кораблей на севере.

Низкочастотные гидролокаторы военных кораблей и подводных лодок напрямую мешают эхолокации дельфинов. Не умея ориентироваться, дельфины не могут идентифицировать добычу и поэтому могут голодать. Они также могут запутаться и запаниковать, случайно заплывая на скалы или на берег.

По данным Турецкого фонда морских исследований, эти смерти и другое загрязнение, связанное с войной, могут создать кризис в биоразнообразии региона.

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История со слоганом войны в Украине

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди на...!".

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Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, – защитник острова Змеиный родом из Золотоноши. Его зовут Роман.

12 апреля Укрпочта выпустит в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Эскиз для почтовой марки был выбран по результатам народного голосования среди пользователей социальных сетей.