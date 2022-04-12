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"Укрпочта" выпустит спецмарку русскому военному кораблю, который идет на…

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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12 апреля, 01:45
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В условиях военного положения "Укрпочта" выпустит первую марку
Эскиз марки выбирали пользователи соцсети
Эскиз марки выбирали пользователи соцсети / Фото: Коллаж: Сегодня

С 12 апреля "Укрпочта" выпустит в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Об этом говорится в сообщении пресс-службы почты.

Эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на...!" был выбран по результатам народного голосования среди пользователей социальных сетей.

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Больше всего голосов в Facebook и Instagram набрала картина Бориса Гроха – за нее проголосовали 1756 из 8000 пользователей

К выпуску подготовлены две художественные почтовые марки: одна номиналом F (эквивалент 23 грн) – для оплаты почтовых отправлений по Украине, а вторая номиналом W (эквивалент 1,5 долл. США) – для оплаты писем и открыток, отправляемых за границу.

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Также сообщается, что это первая марка в условиях военного положения.

"Русский корабль, иди нах*й!"

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

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После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди нах*й!".

Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, – защитник острова Змеиный родом из Золотоноши. Его зовут Роман.

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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