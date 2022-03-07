"Русский военный корабль, иди на х*й": что известно об авторе легендарной фразы

В сети появилось фото легендарного пограничника, защитника острова Змеиного

Роман Грибов придумал фразу, которая стала слоганом прости войны России в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, защитник острова Змеиный, родом из Золотоноши. Его зовут Роман.

Об этом со ссылкой на бывшего председателя правления по вопросам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА Максима Зеленского, сообщают местные СМИ.

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Сейчас Роман в плену у россиян. Украинцы с нетерпением ждут возвращения героя на Родину.

Ранее в ВМС ВСУ подтвердили, что героев с острова Змеиный оккупанты захватили в плен. К счастью, украинские защитники, которых считали погибшими, живы.

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

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После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.

Ситуация в Украине 7 марта