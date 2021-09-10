Осень отменяется: прогноз погоды на 10 сентября (карта)

Во всех областях Украины сегодня еще на пару градусов потеплеет и станет по-настоящему жарко, а отсутствие осадков способствует прогулкам на свежем воздухе

Воскресенье в Украине будет жарким. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 10 сентября, погода напомнит украинцам о лете – по всей Украине будет жарко и безоблачно, дождей синоптики также не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В Киеве 10 сентября температура поднимется до 24-26 градусов. В столице в пятницу снова будет солнечно.

Погода в регионах

Во всех областях Украины сегодня еще на пару градусов потеплеет.

На севере обещают в среднем 24-26 градусов в Черниговской и Киевской областях, 23-25 – в Сумской и Житомирской.

обещают в среднем 24-26 градусов в Черниговской и Киевской областях, 23-25 – в Сумской и Житомирской. На западе сегодня также без осадков, температура в среднем 23-25 градусов, в некоторых областях чуть жарче – от 24 до 26 градусов.

сегодня также без осадков, температура в среднем 23-25 градусов, в некоторых областях чуть жарче – от 24 до 26 градусов. В центре 10 сентября дождей также не будет, температура в Черкассах, Полтаве, Кропивницком и Днепре – 24-26 градусов.

На востоке температура в Донецкой и Харьковской областях – от 24 до 26 градусов, в Луганской – до +25.

температура в Донецкой и Харьковской областях – от 24 до 26 градусов, в Луганской – до +25. На юге в пятницу температура в Херсоне, Николаеве и оккупированном Крыму – 24-26 градусов, в Одессе – от 22 до 24 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет