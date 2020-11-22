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Прогноз погоды на воскресенье: в каких областях ждать снега

22 ноября, 07:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня почти по всей Украине ожидается хорошая погода, но будет свежо

Сегодня в некоторых областях пойдет снег, но при этом на большей части территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет в основном плюсовой.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, южных областях и частично в центре Украины будет до 5 градусов тепла. Нигде осадков не ожидается. В Киеве немного прохладнее – 1-3 тепла.

А вот на востоке, севере, в Полтавской и Днепропетровской областях от 1 градуса мороза до 1 тепла. Также синоптики прогнозируют снег в Луганской, Харьковской и Сумской областях.

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Напомним, 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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погода снег синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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