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Прогноз погоды на вторник: в каких областях закончатся дожди и где ждать до +27

14 июня 2021 13:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Уже позади половина июня, а на улице не прекращаются дожди. Но завтра жителям некоторых областей повезет

Непогода продолжит бушевать в Украине, но уже не во всех областях. Завтра, 15 июня, на западе без осадков. Тем временем на востоке температура воздуха приблизится к отметке в 30 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха в 20-25 градусов, на востоке – до +27.

Дожди и грозы охватят большинство областей, только на западе завтра будет сухо (карта).

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В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха завтра ожидается 23-26 градусов.

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Диденко добавила, что эта неделя в целом будет теплой с периодическими дождями.

Как сообщали новости "Сегодня", посреди лета Карпаты засыпало снегом.

Также мы писали, что 12 июня в Одессе ливень затопил город. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего затопило несколько центральных улиц в центре города.

Смотрите в нашем сюжете, как мощный град накрыл Днепр:

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