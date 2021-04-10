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Прогноз синоптиков на 10 апреля: от ночных заморозков до 13 градусов тепла (карта)

10 апреля, 07:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Синоптики прогнозируют небольшой ветер

В Украине сегодня, 10 апреля, будет переменная облачность и без осадков. Синоптики передают потепление.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу будет небольшой ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха во всех областях составит 11-13 градусов тепла, а на востоке – 10-12 градусов.

В тренде
Прогноз синоптиков на 10 апреля: от ночных заморозков до 13 градусов тепла (карта)
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Ночью в некоторых областях будет минусовая температура – Черкассах, Полтаве, Сумах, Чернигове, Хмельницком.

В Киеве сегодня также не будет осадков, температура 11-13 градусов.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

Кроме того, сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода Укргидрометцентр погода в Украине

Источник: Сегодня

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