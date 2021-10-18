Прохладно и с дождями: прогноз погоды в Украине на 19 октября (карта)

Завтра, 19 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Лишь кое-где пройдут незначительные дожди.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
В большинстве областей будет сухо. Дожди накроют:
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- Харьковскую,
- Луганскую,
- Донецкую,
- Запорожскую области.
Где будет теплее всего?
Температура воздуха будет колебаться от +9 в северных регионах до +14 градусов в Одессе. Синоптики на завтра обещают:
- на севере: днем +9-11 градусов, ночью +3-5 градусов;
- на юге: днем +12-14 градусов, ночью +5-7 градусов;
- в центре: днем +10-12 градусов, ночью +3-5 градусов;
- на западе: днем +11-13 градусов, ночью +4-6 градусов;
- на востоке : днем +10-11 градусов, ночью +4-6 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 19 октября. Фото: Укргидрометцентр
Пожарная опасность в Украине
До 20 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Там ожидается угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
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