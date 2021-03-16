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Психолог назвал причины, толкающие подростка к самоубийству: как избежать трагедии

16 марта, 18:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Усиливает риск суицида нездоровая атмосфера и постоянные ссоры в семье

По Украине прокатилась волна подростковых суицидов, что не может не вызывать тревоги. Почему дети и подростки решаются на этот рискованный шаг? Какие основные причины, которые могут способные подтолкнуть подростка к самоубийству?

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Об этом идет речь в блоге психоаналитика Александра Осташко на сайте "Сегодня".

По словам эксперта, основные причины, которые могут подтолкнуть подростка к самоубийству, следующие:

  • изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, никто тобой не интересуется);
  • беспомощность (чувство, что ты не можешь контролировать собственную жизнь, что от тебя ничего не зависит);
  • безнадега (когда будущее не предвещает ничего хорошего);
  • чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного достоинства, низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя).

Усиливает риск суицида нездоровая атмосфера в семье. Например, постоянные ссоры, по статистике – на 18%.

А потеря доверительной связи с родителями является для подростка одним из сильнейших стимулов наложить на себя руки. Чем меньше подросток доверяет своим родителям, тем чаще его голову посещают мысли со всем этим покончить. Это страшно, когда маленькому человеку некому обратиться за помощью или советом.

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Особенно в той ситуации, когда он сталкивается с буллингом. Не будем забывать, что подростковая среда – очень агрессивная, у подростков еще нет сочувствия, они его еще только "отращивают".

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Теперь один из самых важных вопросов: под силу ли взрослому человеку предотвратить суицид подростка? Да. Подростки ВСЕГДА дают знать окружающим, что с ними не все в порядке. Главное – распознать эти сигналы.

Ранее сообщалось, какие симптомы должны насторожить родителей и педагогов, что существует угроза самоубийства подростка.

Больше читайте в блоге: "Как предотвратить самоубийства подростков".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, зачем подростки принимают убийственные дозы таблеток.

Видео: Сегодня
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дети психолог подростки самоубийство психологическая помощь буллинг

Источник: Сегодня

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