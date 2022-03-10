Путин боится поговорить с Зеленским! Экс-депутат РФ назвал причину

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что президент России Владимир Путин не готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но это может изменится, если будет определенный документ для подписи сторонами.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
"Во-первых, я считаю, что разговор президентов был бы очень полезен, но он не состоится, пока господин Путин не будет уверен, что на этих переговорах не будет поставлена определенная точка. То есть, что будет определенный документ, который будет подписан. Он не хочет встречаться, чтобы просто поговорить. Он считает, что у него есть его представители и официальные, и не официальные, и разные посредники, которые будут делать это дело, пока не будет более или менее очевидных условий, к которым стороны могут договориться", – сказал Пономарев.
Также он добавил, что встреча глав МИД Украины и России это позитивная новость. Но что касается Путина, он еще не дошел до того состояния, когда он действительно готов договариваться.
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"Он еще стоит на позиции, что "ДНР" и "ЛНР" наш и нужно для Украины признать их существование, и Крым наш, и все такое", – сказал политик.
Война России против Украины 10 марта
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