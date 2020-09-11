Пятница порадует украинцев мягким теплом (карта)

Вслед за теплым четвергом, в пятницу, 11 сентября, по всей территории Украины не ожидается осадков, но сохранится облачная погода. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.
В среднем по Украине температура воздуха будет колебаться в пределах 20-23 градусов. Теплее всего будет на Юге и в восточных областях – 25-29 градусов.
Также метеорологи предупреждают, что с 10 по 13 сентября сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
Погода по городам:
Киев – + 20 + 22
Ужгород – + 26 + 28
Львов – + 20 + 22
Ивано-Франковск – + 20 + 22
Тернополь – + 20 + 22
Черновцы – +21 + 23
Хмельницкий – +20 + 22
Кропивницкий – + 22 + 24
Черкассы – + 21 + 23
Чернигов – + 20 + 22
Суммы – + 20 + 22
Полтава – + 22 + 24
Луцк – + 19 + 21
Ровно – + 19 + 21
Житомир – + 20 + 22
Винница – + 21 + 23
Одесса – + 25 + 27
Днепр – + 23 + 25
Запорожье – + 27 + 29
Николаев – + 27 + 29
Херсон – + 26 + 28
Донецк – + 26 + 28
Луганск – + 25 + 27
Харьков – + 24 + 26
Симферополь – + 26 + 28
Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине осенью. Ожидалось, что осень очень быстро "подвинет" лето.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето.
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