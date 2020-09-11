Пятница порадует украинцев мягким теплом (карта)

Какая погода будет в Украине 11 сентября

Вслед за теплым четвергом, в пятницу, 11 сентября, по всей территории Украины не ожидается осадков, но сохранится облачная погода. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

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В среднем по Украине температура воздуха будет колебаться в пределах 20-23 градусов. Теплее всего будет на Юге и в восточных областях – 25-29 градусов.

Также метеорологи предупреждают, что с 10 по 13 сентября сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Погода по городам:

Киев – + 20 + 22

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Ужгород – + 26 + 28

Львов – + 20 + 22

Ивано-Франковск – + 20 + 22

Тернополь – + 20 + 22

Черновцы – +21 + 23

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Хмельницкий – +20 + 22

Кропивницкий – + 22 + 24

Черкассы – + 21 + 23

Чернигов – + 20 + 22

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Суммы – + 20 + 22

Полтава – + 22 + 24

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Луцк – + 19 + 21

Ровно – + 19 + 21

Житомир – + 20 + 22

Винница – + 21 + 23

Одесса – + 25 + 27

Днепр – + 23 + 25

Запорожье – + 27 + 29

Николаев – + 27 + 29

Херсон – + 26 + 28

Донецк – + 26 + 28

Луганск – + 25 + 27

Харьков – + 24 + 26

Симферополь – + 26 + 28

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине осенью. Ожидалось, что осень очень быстро "подвинет" лето.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето.

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