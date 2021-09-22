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Работать будет только треть школ. Как будут учиться дети с 23 сентября

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 14:57
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Больше всего закрытых школ будет в западных областях страны, поскольку там меньше всего вакцинированных педагогов
Не все школы смогут работать офлайн
Не все школы смогут работать офлайн / Фото: Коллаж: Сегодня

С 23 сентября, когда вся Украина будет в желтой зоне карантина, большинство украинских школ не смогут работать оффлайн. Очное обучение продолжится только в 38% школ.

Об этом рассказала депутат Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

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По словам Гришиной, из 17 тысяч школ в Украине только 38% могут не переходить на дистанционку. В этих учебных заведениях более 80% сотрудников получили хотя бы первую дозу прививки от COVID-19.

В каких областях закроют почти все школы?

  • Черновицкой;
  • Львовской;
  • Ивано-Франковской областях.

Там уровень вакцинации персонала ниже 80%. При этом не все школы смогут работать и в других регионах:

  • В Полтавской области – только треть (246 школ).
  • В Запорожской области закроют все учебные заведения, где нет 80% вакцинированных, до тех пор, пока в коллективе не вакцинируются.
  • В Киевской области продолжат работу 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования.

Ситуация в Украине

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Все области Украины по состоянию на 14 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

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