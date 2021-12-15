Рада переименовала Владимир-Волынский. Как теперь называется город

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский в Волынской области. Решение приняли сегодня, 15 декабря. Теперь город называется просто "Владимир".
"За" проголосовали 348 нардепов.
Новость дополняется...
Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский в Волынской области. Решение приняли сегодня, 15 декабря. Теперь город называется просто "Владимир".
"За" проголосовали 348 нардепов.
Новость дополняется...
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