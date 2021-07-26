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Раду хотят созвать на срочное заседание – на кону один вопрос по России

26 июля 2021 12:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутатов зовут в парламент в день, когда в Украине состоится первый саммит Крымской платформы

На фото Стефанчук (в синем костюме) и Разумков

На фото Стефанчук (в синем костюме) и Разумков / Фото: Getty Images

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает подписи депутатов за созыв внеочередной сессии парламента на 23 августа с целью принять обращение к мировому сообществу относительно противодействия российской агрессии. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, депутатам уже разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады на день, когда состоится первый саммит "Крымской платформы".

Парламентарии рассмотрят лишь один проект постановления "Об обращении Верховной Рады к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии России".

Как сообщали новости "Сегодня", президент США Джо Байден не приедет в Киев на "Крымскую платформу". Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США Джордж Кент рассказал, кто прилетит в Украину из Вашингтона.

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В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

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