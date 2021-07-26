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Раду хочуть скликати на термінове засідання – на кону одне питання щодо Росії

26 липня 2021 12:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутатів кличуть у парламент в день, коли в Україні відбудеться перший саміт Кримської платформи

На фото Стефанчук (у синьому костюмі) і Разумков

На фото Стефанчук (у синьому костюмі) і Разумков / Фото: Getty Images

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков збирає підписи депутатів за скликання позачергової сесії парламенту на 23 серпня з метою прийняти звернення до світової спільноти щодо протидії російській агресії. Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, депутатам вже розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради на день, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи".

Парламентарії розглянуть лише один проєкт постанови "Про звернення Верховної Ради до ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Росії".

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент США Джо Байден не приїде до Києва на "Кримську платформу". Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент розповів, хто прилетить в Україну з Вашингтона.

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У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба розповідав, що Росія кожен день працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

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