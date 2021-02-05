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Радуцкий объяснил, сколько продлится вакцинация украинцев против COVID-19

5 февраля, 19:37

Александр Марущак , Игорь Тимофеев

Спустя некоторое время может понадобиться повторная прививка, говорит нардеп

Кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 в Украине продлится больше года.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Нардеп напомнил, что ориентировочная дата начала вакцинации в Украине – 15 февраля. К этой дате в Украине по международному механизму СOVAX поставят первую партию вакцин – 117 тысяч доз препарата Pfizer-BioNTech.

"Вакцинация от коронавируса не закончится через полгода или через год. Прививки в некоторых странах делаются вакцинами, которые еще проходят последний этап испытаний. У нас нет четкой информации, сколько будет действовать вакцина. Вероятно, спустя некоторое время гражданам придется снова проходить прививки", – предположил депутат.

Он также напомнил слова президента Владимира Зеленского, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной.

"Наша задача – как можно быстрее вакцинировать всех украинцев, кто желает сделать прививку", – отметил глава комитета по здравоохранению.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины от COVID-19производства AstraZeneca и Novavax.

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А главный санитарный доктор страны Виктор Ляшко рассказывал, что примерно 5 млн прививок будут делать ежемесячно.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус Михаил Радуцкий COVID-19

Источник: Сегодня

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