Расстрел семьи с детьми в Киеве: стали известны новые подробности

Под огнем ДРГ погибли ветеринары и их дочь

Родители и ребенок погибли в результате обстрела, двое детей в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны имена членов семьи, которые были расстреляны российской ДРГ в Киеве 26 февраля. Семья находилась в машине, когда по ней открыли огонь.

Погибшие — Антон Кудрин и его супруга Светлана Западинская, ветеринары и дочь, четвероклассница Полина, сообщается в Facebook.

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София, старшая дочь, в 17 больнице, и Семен, младший сын, в тяжелом состоянии в больнице "Охматдет".

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