Розстріл сім'ї з дітьми у Києві: стали відомі нові подробиці

Стали відомі імена членів сім'ї, яких було розстріляно російською ДРГ у Києві 26 лютого. Сім'я була в машині, коли по ній відкрили вогонь.
Загиблі — Антон Кудрін та його дружина Світлана Западинська, ветеринари та дочка, четверокласниця Поліна, повідомляється у Facebook.
Софія, старша дочка, у 17 лікарні, та Семен, молодший син, у тяжкому стані у лікарні "Охматдит".
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Ситуація 28 лютого
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година у Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.