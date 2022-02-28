Розстріл сім'ї з дітьми у Києві: стали відомі нові подробиці

Під вогнем ДРГ загинули ветеринари та їхня донька

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі імена членів сім'ї, яких було розстріляно російською ДРГ у Києві 26 лютого. Сім'я була в машині, коли по ній відкрили вогонь.

Загиблі — Антон Кудрін та його дружина Світлана Западинська, ветеринари та дочка, четверокласниця Поліна, повідомляється у Facebook.

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Софія, старша дочка, у 17 лікарні, та Семен, молодший син, у тяжкому стані у лікарні "Охматдит".

Ситуація 28 лютого